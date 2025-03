Le mille storie del Baule. Un libro e un disco dal vivo

Parole dette, parole cantate. Storie narrate e storie musicate, per scoprire vite e vicende rimaste nascoste per oltre cinquant’anni in un grosso baule di legno e ora riportate alla luce in un romanzo e in un disco. Le passioni, la forza, le debolezze e le sofferenze di una generazione di donne, le cui storie si intrecciano in una vecchia casa di Capo Miseno. Sono gli ingredienti che daranno vita martedì alle 21 all’incontro-concerto con la cantautrice e scrittrice Federica Ottombrino: l’artista di origini napoletane sarà la protagonista della serata organizzata dalla biblioteca civica di Verano in via Nazario Sauro sotto il titolo “Parole e Musica“.

Ottombrino presenterà il suo progetto intitolato “Il Baule“, che si è concretizzato in un romanzo dal titolo omonimo e nell’album musicale “Canzoni dal baule“: il primo è un viaggio e un racconto tra storie nascoste di donne, il secondo è composto da brani ispirati alle protagoniste del libro. A Verano la cantautrice parlerà del romanzo e accompagnerà questo percorso suonando le canzoni del disco. Lo spunto da cui è nato il progetto si lega a un fatto reale, un’esperienza personale di Ottombrino: quando ha preso in affitto un’antica villa a Capo Miseno, a 30 chilometri da Napoli, ha ritrovato un baule abbandonato pieno di centinaia di lettere, che coprono un’epoca che va dagli anni ‘30 agli anni ‘80 del Novecento, 50 anni di passioni e vicissitudini condensati in foto e pagine diaristiche da cui è scaturita la stesura del romanzo “Il Baule“.

Intrecciando aneddoti familiari e ricostruzione storica Ottombrino ha dato corpo a una discendenza di donne che hanno abitato in quella vecchia casa, partendo dalla capostipite Maria che negli anni Trenta si innamorò di quel luogo e vi si legò visceralmente, facendone il perno attorno a cui hanno ruotato vite e storie. Romanzo e canzoni affrontano temi come la ricerca di un posto nel mondo, il potere dell’immaginazione come strumento per leggere nel profondo la realtà, il coraggio di superare il recinto delle regole sociali. Laureata all’Orientale di Napoli, Federica Ottombrino è impegnata da dieci anni come musicista, autrice e cantante del duo Fede’n’Marlen, con cui ha pubblicato 3 album e ha preso parte nel 2017 alla giornata di apertura del Festival di Sanremo sul palco di Casa Sanremo, come open act per lo showcase serale di Paola Turci. Ingresso gratuito con prenotazione anticipata obbligatoria scrivendo a veranobrianza@brianzabiblioteche.it.