Le migliori startup a Bernareggio. Cipierre investe nell’innovazione

Sei startup destinate a farsi strada nel mondo della cybersecurity, dell’intelligenza artificiale, dell’energia e dell’elettronica integrata. Tutti i campi del futuro. Ieri, l’incontro fra queste realtà e Cipierre, l’azienda di Bernareggio dell’elettronica industriale che a novembre aveva lanciato la selezione invitando le nuove imprese a proporre idee da finanziare. E dopo la call si sono fatti avanti 30 marchi, 10 dei quali stranieri, un risultato importante. Le finaliste, tutte italiane, sono Cartesia Solutions (soluzioni educative basate sull’internet delle cose per avvicinare bambini e ragazzi alla tecnologia); Flowy (piattaforma per il monitoraggio e l’analisi dei flussi di passeggeri in tempo reale); Knitronix (sensori flessibili basati su tessuti intelligenti per smart monitoring); Iotilize (Internet of Things per il monitoraggio e l’ottimizzazione della logistica dei container); Meddle (piattaforma per la gestione e ottimizzazione dei dati industriali) e MinervaS (tecnologia brevettata per l’ottimizzazione della guida su veicoli, riducendo consumi ed emissioni). In mostra proposte all’avanguardia applicate a diversi contesti, che Cipierre valuterà per investire direttamente nei progetti ed espandere il proprio business. "L’attesa ha aumentato la nostra voglia di scoprire chi saprà affascinarci e ispirarci - dice Maddalene Bellante, ceo di Cipierre -. Non vediamo l’ora di offrire il nostro pieno supporto a questi giovani, per cogliere insieme nuove opportunità".

Le vincitrici accederanno a un programma di sei settimane con esperti per ottimizzare il modello di business. I brianzoli costruiranno un progetto dedicato per ciascuna startup selezionata tenendo conto "delle loro esigenze specifiche e dei propri obiettivi strategici". In questo modo "il percorso di accelerazione garantirà un allineamento efficace tra l’innovazione e le priorità del mercato del gruppo, massimizzando le chance di crescita e collaborazione". "Il nostro impegno è quello di supportare le imprese giovani nell’industrializzazione delle loro soluzioni, aiutandole a trasformare idee innovative in prodotti realizzabili e pronti per il mercato", conclude Diego Panzeri, direttore tecnico di Cipierre e giurato.

Bar.Cal.