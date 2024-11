Le magie da spazzacamino e la lotta con la bilancia

Una commedia arguta e irriverente che racconta quattro storie di donne alle prese con il loro corpo. Un ritratto di come oggi la società abbia trasformato i corpi in campi di battaglia, rendendoci spesso più fragili. Uno sguardo ironico e dissacrante su temi come anoressia, bulimia e binge eating, ossia il disturbo da alimentazione incontrollata, per provare a esorcizzare il rapporto problematico col cibo. È quanto porterà in scena oggi alle 21 al teatro comunale di via Giussani a Nova Milanese lo spettacolo dal titolo “Piena come un uovo“, con le attrici della Compagnia Caterpillar.

Protagoniste del testo della drammaturga Lisa Lampanelli, sono una bulimica, una mangiatrice compulsiva, una ragazza sovrappeso sicura di sé e una cronicamente magra: a vestirne i panni saranno Denise Brambillasca, Gaia Carmagnani, Ilaria Longo e Valentina Sichetti, impegnate a scandagliare le lotte con l’immagine del corpo e il rapporto di amore-odio che si ha con il cibo, ma soprattutto a mostrare come questa relazione può essere cambiata e riscoperta. Biglietto d’ingresso 15 euro, ridotto 10 euro per under 25 e over 60, a 6 euro per i minori di 18 anni. Per info e prenotazioni 039-2027002 o scrivendo a biglietteria@teatrobinarionova.com. Il teatro per bambini e famiglie sarà invece in scena domani alle 15.30 con gli attori della Compagnia Clap che proporranno le magiche avventure di “Pino lo spazzacamino“ al Centro parrocchiale don Grassi. Ingresso 5 euro, prenotazioni al 353-4482049 o a segreteria.teatromagico@gmail.com.

Fabio Luongo