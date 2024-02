Le liceali seguono le tracce di Cézanne

In Provenza sulle tracce di Paul Cézanne, per un gemellaggio culturale con i “cugini“ d’Oltralpe. Un’iniziativa che le ha portate a condividere il tempo, per dieci giorni, con i coetanei transalpini, frequentando assieme a loro le lezioni, studiando le stesse materie e rimanendo a scuola fino a sera come usa in quel Paese, vivendo in famiglia e andando anche alla scoperta dei luoghi e delle città vicine. È l’esperienza vissuta in terra di Francia da un gruppo di studentesse del liceo Parini di Seregno-Lissone: nove alunne della classe quarta dell’indirizzo linguistico, accompagnate da una docente, hanno preso parte a uno scambio culturale con il liceo “Paul Cézanne“ di Aix en Provence.

Le ragazze sono arrivate in Provenza e sono state accolte da famiglie di loro coetanee, che a ottobre erano state in visita in Brianza. Nella settimana e mezza di permanenza le studentesse del liceo Parini hanno frequentato le lezioni a scuola insieme ai giovani francesi, nelle loro classi, condividendo la stessa routine. "Hanno apprezzato la qualità delle lezioni – raccontano dall’istituto brianzolo –, anche se hanno trovato faticoso restare a scuola fino alle 18", come prevede il metodo francese a differenza dell’impostazione italiana. Fuori dalle aule, le 9 alunne pariniane hanno visitato Aix en Provence, ripercorrendo i passi di Cézanne e partecipando a una caccia al tesoro partita proprio dalla statua dedicata al grande pittore post-impressionista - ponte tra l’impressionismo della fine del XIX secolo e la nuova frontiera della ricerca artistica dell’inizio del XX secolo, il cubismo - che lì è nato. Hanno poi visto il Museo Granet, sempre ad Aix en Provence, dove sono esposte anche alcune tele di Cézanne, mentre nel fine settimana con le famiglie ospitanti hanno potuto esplorare Arles, Avignone e Marsiglia prima di fare ritorno in Brianza.

Fabio Luongo