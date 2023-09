Le Groane al setaccio. In giro senza assicurazione e con la revisione scaduta

Sono partiti dalla sede della polizia provinciale a Cesano Maderno, per dislocarsi sul territorio a ridosso del Parco delle Groane, attivando 10 posti di controllo tra Cesano, Ceriano Laghetto, Solaro e Limbiate. Un presidio ben visibile sulle strade che costeggiano il bosco in cui è particolarmente attivo il fenomeno dello spaccio di droga. Mercoledì pomeriggio il servizio di pattugliamento sovracomunale finanziato da Regione Lombardia, a cui hanno aderito i comandi di Meda, Cesano, Seveso, Solaro, Cesate, Limbiate e la polizia provinciale di Monza e Brianza, ha effettuato un’operazione definita "ad alto impatto", ovvero con la finalità di dare visibilità all’azione preventiva.

Sulla strada provinciale tra Ceriano e Cesano sono stati attivati 4 posti di controllo e lo stesso è avvenuto sulla parallela Saronno-Monza, tra Solaro e Limbiate e poi ancora in via Milano al Brollo e in via Groane, tra Cesano e Limbiate. Mezzi di polizia locale presidiati da coppie di agenti per il controllo dei veicoli in transito, col supporto dell’auto civetta e di una coppia di agenti motociclisti. "Abbiamo controllato decine di automobilisti, sono state emesse sanzioni per mancanza di assicurazione o revisione e altre violazioni del codice ma soprattutto è stata data visibilità al presidio del territorio, in particolare attorno al Parco delle Groane, per contrastare le attività di spaccio" ha spiegato Antonio Azzarone, ufficiale del comando di Limbiate, coordinatore dell’operazione. In precedenza, i “pattuglioni” sono stati effettuati in orario serale nei fine settimana, mentre altre operazioni mirate si sono svolte attorno alle aree di spaccio.

Gabriele Bassani