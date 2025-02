Le foto di Vivian Maier vivono: per i suoi 99 anni mille palloncini

Nuova settimana di mostra per “Unseen. Le foto mai viste di Vivian Maier“ al Belvedere della Villa Reale di Monza, la più grande esposizione mai dedicata in Italia alla pioniera della street photography, è prorogata fino al 21 aprile 2025.

Sabato 1 febbraio sarà una giornata speciale: nel giorno in cui Vivian Maier avrebbe compiuto 99 anni, 1.000 palloncini colorati personalizzati per l’occasione saranno liberati negli spazi del Belvedere a disposizione gratuitamente dei visitatori che vorranno portarsi a casa un ulteriore ricordo della mostra Unseen. In mostra in 220 scatti, divisi in 9 sezioni, che esplorano i temi e i soggetti caratteristici dello stile di Maier, dagli autoritratti alle scene di strada, dalle immagini di bambini alle persone ai margini della società.

Se confrontarsi con le opere di una grande artista è sempre occasione di crescita, affidarsi a una guida esperta lo è ancora di più.

Domenica 2 febbraio 2025, ore 15.00, il creative director, fotogiornalista, photoeditor, curatore e docente di fotografia Angelo Ferrillo sarà a disposizione per delle letture portfolio. A ogni partecipante saranno dedicati 20 minuti (10 posti massimo).

Un momento di crescita e riflessione personale per chi sta lavorando a un progetto fotografico o l’ha già completato, una possibilità di comprendere come viene percepito e interpretato il proprio lavoro autoriale, di valutare a che punto è il proprio percorso e intuire i passi da compiere per migliorarsi.

Costo di partecipazione: ingresso libero per i possessori del biglietto della mostra, valido per la giornata in corso. Solo evento 5,00 euro. I biglietti sono acquistabili online e in cassa (prenotazione: info@vivianmaierunseen.com).

Cristina Bertolini