Le farmacie comunali di Vimercate volano. Terza apertura in vista alle Torri bianche

Vento in poppa per le farmacie comunali, a Vimercate. Fatturato a 3,4 milioni e utile di 236mila euro, in crescita, il bilancio d’oro dell’Azienda speciale che le gestisce apre al grande progetto di quest’anno: inaugurare la terza struttura di famiglia alle Torri bianche. Si aggiungerà alle due storiche, la Nord a Passirano e Ruginello. Per tutte un salto nel futuro consolidato da tempo: dietro ai loro banconi non si vendono solo farmaci, ma si offrono servizi e la clientela sempre più affezionata, apprezza. A cominciare dalla prenotazione di visite ed esami, uno dei punti più delicati della sanità pubblica, per approdare al taglio della burocrazia con la registrazione delle esenzioni senza fare la fila negli uffici, come per la scelta e la revoca del medico e del pediatra.

E poi Bonus Bebè con la distribuzione di kit per la prima infanzia ai nuovi nati in città, e la Podologa in Farmacia, presenza regolare di una professionista e il Banco Farmaceutico. Iniziative che hanno trasformato le strutture in punti di riferimento per tanta gente. Si vede dal successo delle Giornate della Salute dedicate alla prevenzione delle malattie più diffuse: diabete, ipertensione, colesterolo, osteoporosi. "L’esercizio 2024 – dice Nunzio Del Sorbo, presidente dell’azienda speciale – si chiude con un bilancio ampiamente positivo. Le Farmacie Comunali Vimercatesi continuano a rappresentare un presidio sanitario di punta. I dati e i progetti testimoniano la solidità e la visione strategica dell’azienda, in linea con la domanda del territorio e le sfide della sanità locale".

Le due farmacie comunali sono aperte ininterrottamente tutto l’anno, senza chiusura per ferie, 7 giorni su 7, da lunedì a domenica. I dipendenti sono 12: 9 farmacisti, 2 magazzinieri e un’amministrativa. "I risultati economici – aggiunge Nikola Nisic, direttore delle Farmacie – confermano la grande disponibilità e competenza del personale, sempre impegnato in attività di consulenza e di ascolto dei cittadini". Soddisfatto il Comune, azionista unico dell’impresa. "I numeri confermano il ruolo importante che le farmacie hanno assunto – sottolinea il sindaco Francesco Cereda –. Ciò è frutto del lavoro di Cda, management e dipendenti. Adesso abbiamo davanti la sfida della terza farmacia che ci permetterà di far crescere ulteriormente l’azienda".

Bar.Cal.