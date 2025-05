Le donne ribelli della lirica in concerto

Arie di Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini e Bizet, messe in fila per dare voce a figure femminili fuori dagli schemi, libere e ribelli, a volte buffe e brillanti, a volte ironiche, sempre intelligenti, talora spietate. Donne capaci di affermare sé stesse in un mondo che troppe volte ha provato a ridurle al silenzio. È il concerto dal titolo “Donne ribelli all’opera“, che verrà portato in scena sabato alle 17 nello Spazio Stendhal di via Lampugnani a Desio. A esibirsi saranno il soprano Eva Corbetta (foto), il soprano Serena Pulpito e la pianista Saadat Ismailova: proporranno un programma lirico tutto dedicato alle donne che non si piegano ai cliché del loro tempo. Le protagoniste delle arie sono figure femminili emancipate, che "non muoiono per amore, non aspettano un salvatore, non si accontentano - raccontano gli organizzatori -: cercano rispetto, parità, desiderano scegliere e scegliersi". Si spazierà da brani della “Carmen“ di Bizet, di “Betly“, “Rita“ e del “Don Pasquale“ di Donizetti a pezzi del “Nabucco“ e del “Macbeth“ di Verdi, passando per arie dalle “Nozze di Figaro“ e dal “Così fan tutte“ di Mozart, fino alla “Bohème“ di Puccini. Biglietti 25 euro, ridotti a 17 euro per gli under 25, acquistabili online attraverso il circuito oooh.events o direttamente sul posto, in Villa Tittoni, da un’ora prima dell’inizio del concerto. L’evento fa parte della stagione de “I Grandi Concerti“ promossa dalla Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno, che proseguirà poi l’8 giugno a Desio, in Villa Longoni, con “Le divine del cinema“.

F.L.