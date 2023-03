Le confessioni di un ghostwriter nel mondo “magico“ delle serie tv

Andrà in scena oggi al Binario 7, sala Picasso, alle 20.30, “Psycho Killer“. Una produzione della Compagnia Teatro Binario 7 in cui Corrado Accordino indaga il mondo delle serie tv. Un ghostwriter confessa la sua esperienza nel mondo delle serie tv e del cinema, dai primi passi con le soap opera italiane fino alle acclamate serie mondiali. L’amore per la scrittura, l’ansia da prestazione, le intime titubanze, l’ambizione, l’ambiente produttivo, le logiche di mercato e le capacità creative degli sceneggiatori sono messe a nudo in questo racconto dissacrante e provocatorio.

Nel frattempo procede anche la storia della miglior sceneggiatura mai prodotta finora, perché troppo ambiziosa, troppo sincera, troppo scorretta. Il teatro indaga il mondo della fiction, sviluppando una narrazione che procede proprio come una serie. Una scatola magica di racconto nel racconto, dove il narratore si espone in prima persona svelando anche segreti e bugie dello show business, ma è anche interprete dei suoi stessi personaggi. "Lo spettacolo è uno elogio alla scrittura e alla sua potenza di re-inventare la realtà – anticipa Accordino –. È una scatola magica, una storia dentro la storia, ispirandomi a Italo Calvino, al suo romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore, ma qui procedo come in una serie tv, con inquadrature, titoli di coda, nuovi personaggi a ogni puntata. Il narratore si espone in prima persona, raccontando di sé, delle sue reali esperienze come ghost writer nel mondo della fiction e del cinema, utilizzando però stili e linguaggi teatrali differenti". Biglietto intero 15 euro.

Cristina Bertolini