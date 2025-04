Le biciclettate partigiane. Pedalate per la libertà nel solco della Resistenza

Pedalate per la libertà. In sella alle biciclette, lungo il territorio, per ricordare i partigiani e le staffette partigiane, a 80 anni dalla Liberazione, impiegando proprio il mezzo di trasporto che le coraggiose staffette spesso usavano per portare informazioni, ordini, cibo, medicine, armi e stampa clandestina ai patrioti che si battevano contro i nazifascisti.

È la doppia iniziativa che si terrà oggi a Seregno e, in maniera ancor più articolata, venerdì 25 a Triuggio. Per questo pomeriggio l’Anpi di Seregno, in collaborazione col Comune, organizza la biciclettata “Strade di Liberazione“, una pedalata per i luoghi del territorio che radicano la memoria antifascista. Si partirà alle 14.30 da piazza Liberazione, nel quartiere Lazzaretto, e si arriverà alle 18.30 in piazzale XXV Aprile: nel mezzo si toccheranno tutte le vie dedicate a partigiani e antifascisti, posando un fiore in ricordo sui cartelli stradali a loro intitolati, "pedalando – spiegano dall’Anpi – come facevano le preziose staffette".

A Triuggio, invece, venerdì 25 prenderà forma l’iniziativa dal titolo “Staffetta partigiana“, con il Comune che ha ideato due percorsi da fare in bicicletta sul territorio del paese in ricordo proprio delle staffette partigiane, figure protagoniste della Resistenza mai abbastanza celebrate.

Entrambi i percorsi prendono il nome da due staffette: Iris Versari, medaglia d’oro al valore militare alla memoria, prima staffetta e poi combattente nella banda partigiana guidata da Silvio Corbari, caduta in uno scontro con nazisti e fascisti nel forlivese nel 1944, e Laura Wronowska, nipote di Giacomo Matteotti, pioniera delle formazioni di Giustizia e Libertà col nome di battaglia Kiki e poi membro delle Brigate Matteotti, con cui partecipò alla liberazione del campo di concentramento di Calvari, in Liguria. Wronowska nel dopoguerra diventò giornalista. Alla memoria di Iris Versari è invece intitolata, in Brianza, una scuola superiore: il liceo e istituto tecnico di Cesano Maderno.

Per tutti e due gli itinerari le biciclettate partiranno alle 10, una dalla frazione di Tregasio e una da quella di Rancate, per confluire poi al Parco urbano di via Kennedy, dove ci sarà la cerimonia ufficiale del 25 Aprile e la distribuzione del “Risotto Tricolore“.

Il percorso Staffetta Iris partirà da piazzale Nilde Iotti a Rancate e si dirigerà verso Montemerlo, facendo tappa alle pietre d’inciampo dedicate ai deportati Carlo Vismara e Domenico Riva, per poi arrivare al Parco urbano. Il percorso Staffetta Laura partirà da Tregasio, dalla pietra d’inciampo dedicata a Carlo Vittorio Sironi in via Sanzio e si dirigerà verso Zuccone e Canonica, facendo tappa alla pietra d’inciampo dedicata ad Alfonso Ambrogio Casiraghi, alla chiesetta di San Biagio e al Centro civico Sandro Pertini, per terminare al Parco urbano. L’evento è aperto a tutti, adatto a ogni fascia di età. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione in collaborazione con l’Anpi Triuggio, l’Istituto comprensivo Icat, il Comitato genitori delle scuole di Triuggio, l’Associazione Combattenti e reduci, il Gruppo Alpini locale, la Protezione civile del paese, il Corpo Musicale Santa Cecilia e la Cooperativa Canonica. Info 0362 9741206.