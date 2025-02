Le ballerine da record . La scuola Dance Heart incanta Sanremo: "Un’esperienza unica"

La scuola di danza monzese Dance Heart di Monica Perego (nella foto in basso) è la vincitrice brianzola di Sanremo 2025. Si aggiudica il riconoscimento della critica al Premio Pepi Morgia 2025 e dieci borse di studio per le sue allieve. Casa Sanremo nasce nel 2008 con l’obiettivo di creare un hub per tutti gli artisti e gli addetti ai lavori che ogni anno confluiscono al Festival. Negli anni sta diventando un punto di incontro tra le arti: musica, danza, cinema, letteratura e turismo. È il luogo in cui nascono idee e sinergie. Per questo ha creato un contest tra scuole di danza, selezionando 50 realtà di tutta Italia, tra cui quella di Monica Perego, già étoile dell’English National Ballet di Londra. "Ci hanno scritto visionando il sito web della scuola - racconta Monica Perego - a novembre i giudici sono venuti e ci hanno proposto di partecipare al premio nelle sezioni critica e coreografia, abbinati agli inediti di giovani cantanti emergenti. Ci hanno mandato le basi delle canzoni, su cui abbiamo costruito tre coreografie classiche e una di hip hop, coinvolgendo in tutto 35 ragazze. Il 7 febbraio abbiamo avuto una giornata molto intensa a Sanremo, fra prove e spettacolo trasmesso in diretta sul canale web Casa Sanremo Tv. Abbiamo ricevuto il primo premio della critica per la coreografia classica sul pezzo di Michael Ferrero, più 10 borse di studio per le ragazze, del valore di 1.000 euro ciascuna, per partecipare al Campus Casa Sanremo". La scuola, aperta a tutti gli stili di danza, ha proposto anche un pezzo di contemporaneo firmato da Monica Perego, insieme a Massimo Leanti (coreografo e ballerino), e un pezzo di hip hop. La giuria ha fatto presente che la difficoltà maggiore è trovare scuole di danza classica di alto livello, sia pur in ambito amatoriale. Quindi la coreografia classica ha raggiunto lo scopo, sbaragliando altri 49 concorrenti. "Per le ragazze è stata comunque una magnifica esperienza - racconta Monica Perego -. Abbiamo respirato l’atmosfera elettrizzante del Festival. Per l’intera settimana si stavano preparando il parco security, il truck della Rai era già arrivato, abbiamo vissuto dal vivo le anticipazioni e l’arrivo dei primi ospiti. È stato bello vivere Sanremo nel clima del Festival". La maestra è stata poi invitata a Casa Sanremo Tv, per un dibattito formativo e informativo sul tema della didattica della danza, quindi la preparazione degli insegnanti e l’approccio con gli allievi.