Le aziende investono sul futuro. Borse di studio per il liceo Steam

Scade il 17 gennaio il bando per l’assegnazione delle borse di studio per il liceo Steam che prenderà il via a settembre 2024, con la prima classe al Collegio Villoresi di Monza. Sarà un innovativo percorso scolastico quadriennale fortemente voluto da Assolombarda, che ne ha curato la progettazione e l’implementazione con il Collegio.

Assolombarda, in collaborazione con Fondazione Massimo Brigatti e con il supporto strategico di Fondazione Comunità di Monza e Brianza, ha indetto due bandi che prevedono l’erogazione di 4 borse di studio per studenti motivati e meritevoli, ma con limitate disponibilità economiche: una totale dell’importo di 36mila euro (9.000 euro per 4 annualità) e altre 3 borse di studio dell’importo di 18.000 euro ciascuna (4.500 euro per 4 annualità). La copertura delle borse sarà garantita dalla partecipazione di 12 aziende associate a Assolombarda, che avranno anche la possibilità di collaborare direttamente con studenti e docenti all’interno degli Action Learning Labs ovvero Laboratori immersivi di due settimane, per la sperimentazione diretta delle conoscenze e abilità nella prototipazione di un prodotto/servizio. Gli insegnamenti, fortemente incentrati sulle materie scientifiche e le innovazioni tecnologiche, alternano studio e attività pratiche e in stretto rapporto con aziende e mondo produttivo. Il percorso prevede insegnamenti in lingua inglese fino al 50% ed è modellato sul curriculum inglese Cambridge. Sono destinatari della borsa di studio gli studenti che nell’anno scolastico 2023-24 sono in terza media, preiscritti al Liceo Steam International Monza del Collegio Villoresi, con una valutazione media di 8/10 nel primo biennio della scuola media attestata dalla scuola di provenienza; hanno superato il test di selezione con almeno 60/100; hanno Isee familiare 2023 non superiore a 30.000 euro (per il contributo totale) o di 40.000 (per quello parziale).

La domanda per la concessione della borsa di studio dovrà essere presentata entro il 17 gennaio appunto al presidente di Fondazione Massimo Brigatti (brigatti@pec.fondazionemassimobrigatti.it). La graduatoria verrà pubblicata entro venerdì 19 gennaio 2024. Informazioni più approfondite: https://www.fondazionemassimobrigatti.it/borse-di-studio/ https://www.collegiovilloresi.it/iter-formativo-continuo/liceo-steam-international/.