Le aree cani, croce e delizia. Vademecum Enpa per usarle bene

A Monza sono ormai numerosissime le aree verdi destinate ai cani, fattore positivo sia per gli animali ma anche per i proprietari, eppure mai abbastanza. Aree dedicate, ottime per educare i propri cuccioli a stare senza guinzaglio ma anche motivo di attrito oltre che di socializzazione non solo per i cani ma anche per i padroni.

L’Enpa lo sa ed è prodiga di consigli. Perché tutto funzioni correttamente è infatti necessario rispettare determinate regole, conoscibili da chiunque in quanto sempre esposte agli ingressi delle aree. Sorvegliare sempre il proprio cane è la regola fondamentale per evitare spiacevoli incidenti e, per quanto ogni animale sia libero di giocare e correre senza guinzaglio, questo può avvenire solo se viene mantenuto il rispetto nei confronti degli altri cani presenti sul posto. All’area possono accedere tutti ma è necessario che vi sia l’assenza totale di altri cani nel caso in cui il proprio animale sia un cucciolo, una femmina in calore, malato o aggressivo. Per il giusto funzionamento degli spazi è importante che venga rispettato il tempo massimo di permanenza di 20 minuti, in particolare per cani incompatibili con altri; i bisogni degli animali vanno sempre raccolti e i cancelli devono rimanere chiusi. La collaborazione di tutti è la carta vincente per mantenere l’area pulita e sicura.

Enpa Monza sostiene la valorizzazione delle aree cani ma vuole anche chiarire che, per un animale che ha avuto problemi di socializzazione, non sempre sono spazi adatti. La socializzazione avviene nel periodo compreso tra i 2 e i 3 mesi e consiste nell’esperienza del cucciolo di stimoli nuovi, al di fuori della propria famiglia e dell’ambiente in cui vive. Presentare novità al proprio cane è utile affinché in futuro non si presentino problemi che, con l’età adulta, diventano complicati da correggere. Quindi, se il processo di socializzazione non ha avuto successo nel cucciolo, una volta cresciuto l’area cani può rappresentare un ambiente traumatico e tutt’altro che utile alla sua salute. In particolare la presenza di cani in gruppo che fanno branco potrebbe spaventare il nuovo arrivato che non ha mai appreso le competenze per poter socializzare nel modo corretto. Il consiglio per i padroni di cani con difficoltà di socializzazione è quello di recarsi in area cani nel momento in cui sono meno affollate ed evitare l’utilizzo di giochi o cibo che, in presenza di altri animali, potrebbero diventare oggetto di competizione.