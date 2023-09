Lazzate, le notizie del Comune arrivano sul telefonino in dialetto

Lazzate (Monza), 22 settembre 2023 – Notizie dal comune in dialetto sullo smartphone: a Lazzate da oggi, oltre al testo in italiano ci sarà anche la versione in “lingua madre”, come preferisce chiamarla il sindaco Andrea Monti, della Lega.

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è quello di salvaguardare la cultura locale, la storia, la tradizione e dunque anche la lingua parlata che ha caratterizzato per secoli queste terre. L’Amministrazione comunale in una nota sottolinea che “si tratta di un patrimonio da tutelare dal rischio di estinzione, accelerato proprio dal sempre meno usuale utilizzo, specialmente nelle nuove generazioni”.

Poi è lo stesso sindaco Andrea Monti a precisare: “Da anni sosteniamo nelle nostre scuole progetti per rafforzare la lingua inglese che in futuro sarà sempre più determinante per i nostri giovani, ma al contempo vogliamo tenere vivo l’interesse per le nostre radici e così da quest’anno ci sarà, nel post scuola, anche un corso di lingua madre”. Intanto, è possibile impratichirsi (o riscoprire, per i meno giovani) con la parlata tradizionale buttando un occhio al telefonino quando arriva la notifica del Comune.