Lavori terminati. Sbarre alzate in via Osculati

È stato riaperto dalle 14 di ieri il tratto di via Osculati, nel quartiere Libertà, in corrispondenza del passaggio a livello, dopo la conclusione dei lavori appena realizzati su quest’ultimo. Il tratto di strada, compreso tra via Ugolini e via Messa, era chiuso alla circolazione di auto e pedoni dal 30 giugno per permettere a Rfi di eseguire gli interventi di riconfigurazione tecnologica dell’impianto del passaggio a livello, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza del transito ferroviario e stradale. Ora, concluse le opere, la circolazione è tornata alla normalità. Soltanto 3 anni fa Rfi aveva addirittura paventato di chiudere definitivamente l’attraversamento che collega i quartieri San Gerardo e Libertà, per poi cambiare indirizzo e decidere invece per un riammodernamento dell’infrastruttura.

A.S.