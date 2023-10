Lavori finti, palla al centro. Ecco la super palestra

Un nuovo tempio dello sport per la DiPo Basket e per i 4.500 studenti delle superiori - Banfi, Vanoni, Einstein e Floriani - che fanno capo all’Omnicomprensivo a Vimercate. Da domani avranno un nuovo palazzetto per i campionati di Serie C e per l’ora di educazione fisica. Restyling concluso grazie a un tandem fra Comune, che ha ristrutturato con 150mila euro la palestra e ce l’ha in gestione, e la Provincia, proprietaria dello storico plesso in via Adda. A tagliare il nastro "alla fine un iter veloce e senza intoppi", il vicepresidente della Provincia Riccardo Borgonovo e il sindaco Francesco Cereda. Al loro fianco, la vice Mariasole Mascia, con delega allo Sport: "È una prima svolta, la nuova scuola comincia da qui". Sono loro ad avere voluto "il cantiere che cambierà la vita della società, degli istituti e di tanti altri gruppi che qui avranno un punto di riferimento". Il cambio di passo era cominciato l’anno scorso, quando la Provincia aveva affidato lo spazio alla giunta e Palazzo Trotti ci aveva subito messo mano. I primi lavori in lista hanno riguardato la pavimentazione e l’illuminazione. Un passo decisivo verso il ritorno nell’elenco degli impianti della zona da utilizzare per i campionati. Per i cestisti della DiPo è l’inizio di una nuova stagione dopo la lunga parentesi nella piccola palestra della scuola Da Vinci.

"Finalmente lo spazio che sognavamo è arrivato. L’obiettivo è dare un futuro ai nostri ragazzi", dice Stefano Sala, presidente della Polisportiva. "È un ambito del quale la città aveva assolutamente bisogno e che supplisce all’assenza di un palazzetto vero e proprio", sottolinea Cereda. Soddisfatto anche Borgonovo: "Un intervento come questo permette di incentivare ancora di più lo sport, soprattutto tra i più giovani". La struttura ha una tribuna di 100 posti e secondo la convenzione firmata dai due enti resterà in carico al Municipio fino all’8 giugno 2030. Il polo sarà utilizzato dalle associazioni in orario extrascolastico, di pomeriggio e di sera, da lunedì a sabato, per allenamenti, gare e incontri ufficiali. Il modello funziona, l’esperimento potrebbe essere presto replicato per l’auditorium dell’Omni, chiuso da anni, l’altro servizio candidato a rinascere sempre grazie a un accordo Provincia-Comune.