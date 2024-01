Lavori alla vecchia stazione: "Più sicurezza e decoro"

Primo cantiere dell’anno lungo la linea ferroviaria Milano-Asso nei pressi della vecchia stazione di Cesano Maderno, per rimuovere parti vecchie e inutilizzate e dare una sistemata complessiva a tutta l’area. Si tratta di un piano di intervento concordato tra Amministrazione comunale e Ferrovienord, allo scopo di migliorare sicurezza e decoro nelle aree di competenza della società che cura l’infrastruttura ferroviaria.

Dall’inizio settimana sono partiti i lavori, prevalentemente notturni per non interferire con il traffico ferroviario. Gli interventi prevedono, nella prima fase, la rimozione dei vecchi cavi di segnalamento, dei cunicoli ammalorati e della vecchia recinzione e la sostituzione con nuovi cavi, la creazione di una nuova rete di cunicoli sotterranei ad uso tecnico e una nuova recinzione. È prevista inoltre la costruzione dei blocchi di fondazione per i nuovi pali della trazione elettrica. Questi primi interventi avranno una durata di circa 3 mesi. La seconda fase dei lavori, che si concluderà invece entro la fine dell’estate, prevede il passaggio della linea di trazione elettrica su nuovi pali e la conseguente rimozione dei vecchi pali. "Le opere nell’area della vecchia stazione – dice il presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna – hanno un duplice scopo: garantire l’efficienza della nostra infrastruttura e, al contempo, ripristinare alcuni elementi deteriorati, migliorando così l’aspetto e il decoro di tutta l’area a beneficio dei cittadini di Cesano Maderno".

Questo primo cantiere lungo la linea ferroviaria prepara l’intervento più atteso e più strategicamente rilevante, che è quello per la realizzazione del sovrappasso in corrispondenza del passaggio a livello di via Libertà, che sarà anch’esso realizzato da Ferrovienord, pur se finanziato dal Comune di Cesano Maderno con un impegno a bilancio di 2 milioni e 250mila euro. Successivamente sono previsti interventi nell’area di interscambio con la realizzazione del nuovo tunnel tra le banchine della Milano-Asso e quelle della Saronno-Seregno. "L’interlocuzione avviata con Ferrovienord – afferma il sindaco di Cesano Gianpiero Bocca – sta producendo risultati concreti per la nostra città. L’area della vecchia stazione necessitava di lavori per ripristinare, in particolare nella zona a ridosso dei binari, un aspetto ordinato e decoroso, oltre che di un intervento di ricostruzione della recinzione. È un impegno per il quale ringrazio Ferrovienord con cui stiamo portando avanti una collaborazione importante anche su altri fronti, tra cui quello della realizzazione nella stessa area del sovrappasso ciclopedonale nonché interventi migliorativi anche nella nuova stazione".