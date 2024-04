Lavori a scuola, i banchi si spostano in biblioteca

Lavori a scuola e la biblioteca del paese si fa un poco più stretta, in attesa di ingrandirsi poi. Per permettere la realizzazione di una serie di opere importanti di miglioramento strutturale ed energetico sull’edificio delle scuole medie di via Italia la biblioteca civica vedrà una riduzione temporanea dei suoi spazi, per fare posto ad alcune aule sostitutive per gli studenti dell’istituto che sorge lì accanto. La novità durerà il tempo necessario per portare avanti gli interventi sulla scuola in centro Vedano: una volta finiti i lavori la biblioteca tornerà ad avere tutti i suoi locali, guadagnando anzi ulteriori ambienti, visto che gli spazi già ristrutturati per ospitare gli alunni saranno da lì in avanti a sua disposizione.

Il Comune cercherà di ridurre al minimo i disagi sia per gli studenti, sia per i frequentatori della biblioteca. Dal momento che i lavori per la scuola comporteranno la chiusura del passaggio all’ascensore in biblioteca, per garantire a tutti l’accesso alla struttura verrà installato un montascale; in sua attesa la biblioteca ha attivato per i vedanesi over 65 e per le persone con disabilità un servizio sostitutivo di ritiro e restituzione dei libri.

I testi potranno per il momento essere portati o presi all’ufficio pubblica istruzione del Comune, in largo Repubblica. Il palazzo municipale non ha infatti barriere architettoniche. Per usufruire di questo metodo di consegna basterà prenotare un appuntamento scrivendo a biblioteca@comune.vedanoallambro.mb.it o chiamando lo 039/490633: i testi si potranno poi rendere o ritirare il mercoledì dalle 11 alle 12. A essere off-limits saranno inoltre la sala studio e gli spazi di Bimbinbiblio, che diventeranno momentaneamente la nuova casa di ragazzi e insegnanti delle medie. Per accogliere comunque al meglio i piccoli lettori da 0 a 5 anni sono stati riorganizzati alcuni spazi della biblioteca, così da continuare a offrire letture e laboratori per i bimbi. "Grazie al recente rinnovo degli arredi – spiegano dal municipio – sarà possibile garantire un ambiente flessibile e accogliente, seppur ridotto, per i più piccoli".

Una volta completata la riqualificazione delle medie, la scuola tornerà nel suo edificio e la biblioteca ritroverà non solo gli spazi precedenti, ma si espanderà anche negli ambienti sistemati per gli alunni, con nuovi infissi e pavimenti. I lavori di restyling dell’istituto di via Italia sono un maxi-intervento da oltre 6 milioni di euro finanziato con fondi Pnrr per rifare da cima a fondo la scuola, trasformandola in un edificio green, più moderno, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico.

