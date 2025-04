L’autrice in bus e il reportage in Corea del Sud

Parole e immagini, con una scrittrice di viaggio brianzola, per raccontare un itinerario curioso nell’estremo Oriente, in un Paese affascinante e particolare, fuori dalle rotte abituali. È quanto proporrà l’incontro dal titolo “Il gambero e le balene - Viaggio individuale di due settimane alla scoperta della Corea del Sud con i mezzi pubblici“, che si terrà oggi alle 21 a Biassono, nella Sala civica Carlo Cattaneo di via Verri: protagonista sarà Vittoria Sangiorgio, scrittrice biassonese, ex insegnante e appassionata di reportage, nonché autrice di diversi libri di viaggio sulla Turchia, l’Iran, lo Yemen e il sud-est asiatico. Ingresso libero. L’evento fa parte della rassegna “Biassonesi in giro per il mondo“.