L’attesa con il presidio dei lavoratori

Lavoratori in presidio sotto al ministero delle Imprese e del Made in Italy durante l’incontro fra St e sindacati, in programma a mezzogiorno. Oggi, la manifestazione a Roma per chiedere "garanzie sul futuro industriale del sito di Agrate e sulla tenuta occupazionale dell’intero gruppo in Italia. La multinazionale è un’azienda strategica per la microelettronica e per l’industria nazionale – spiegano i metalmeccanici – ed è fondamentale che il Governo assuma impegni concreti per la tutela dell’occupazione e degli investimenti nel nostro Paese". Una battaglia che secondo Fiom "non riguarda solo St, ma avrà un impatto sull’intero tessuto industriale e occupazionale del territorio. Difendere il futuro del comparto significa tutelare posti di lavoro, competenze e prospettive per il manifatturiero italiano".