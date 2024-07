L’assessora chiama la collega: "Pronte a collaudare la mappa"

La proposta di Fiab Monzainbici piace all’assessora alla viabilità Giada Turato.

"Ho già contattato Arianna Censi, assessora alla mobilità del Comune di Milano, per un paio di iniziative congiunte – dice Turato –. Lunedì 16 settembre daremo vita al Trofeo Tartaruga: io da Monza proverò a raggiungere Milano con i diversi mezzi disponibili, documentando il percorso in diretta, e viceversa la collega milanese. Valuteremo tempi, costi e percorsi".

Il secondo appuntamento con l’assessorato milanese è per domenica 13 ottobre: un evento dedicato alla mobilità ciclabile, coinvolgendo tutte le associazioni cicloambientaliste di Monza e di Milano, per studiare le opzioni percorribili da e per la metropoli meneghina, sulle due ruote. "In questo contesto – anticipa l’assessora – collauderemo la mappa proposta da Fiab Monzainbici". Intanto l’altroieri la Giunta ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni formulate dai cittadini al Pums (Piano urbano mobilità sostenibile): sono state ben 36 che tra i vari sottopunti diventano 200, tutte prese in esame. Le osservazioni proposte da Fiab Monza in bici sono state approvate praticamente tutte. Da settembre il Pums così emendato passerà in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Poi si procederà ai documenti attuativi, dal Piano della logistica urbana alle azioni pratiche, di fatto riconducibili a un Piano generale urbano del traffico, tra nuove ciclabili e corsie preferenziali. Il Pums di Monza diventa apripista nazionale. Infatti Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ha chiesto che venga inviato al ministero dei Trasporti per essere condiviso al tavolo nazionale di settore per formulare linee guida e buone pratiche valide per tutti i comuni.

C.B.