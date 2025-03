L’asilo dei cuccioli, dove i gatti restano solo in affido

Con l’arrivo della primavera sempre più gattini sono pronti per nascere e conoscere il mondo. Molti di loro, però, non sono tanto fortunati da avere una famiglia dove crescere e si ritrovano soli, in preda a una realtà che non si prenderà cura di loro.

Fortunatamente, grazie a un’ iniziativa di Enpa, anche per loro ci sarà un lieto fine: si tratta dell’Asilo dei cuccioli. Dal 2005 l’asilo dei cuccioli coinvolge una vasta rete di volontari e collaboratori che si occupano di gattini che, a causa dei vari rischi sanitari, hanno bisogno di vivere in un ambiente domestico isolato da altri animali, almeno fino all’età giusta per ricevere le dovute vaccinazioni. Restare in gattile infatti rappresenterebbe per loro un pericolo, in quanto esposti a rischi epidemici.

Quali sono i requisiti per diventare un papà o una mamma in prestito? Sicuramente sono necessari molto tempo libero, con un’assenza da casa di massimo mezza giornata, e uno spazio adatto dove il cucciolo non abbia interazioni con altri animali. Enpa distingue due tipologie di asilo a seconda delle disponibilità degli “asilanti“: il nido, per chi ha possibilità di essere molto presente per accudire i gattini neonati, allattandoli o svezzandoli. L’altra tipologia è la scuola materna, che comprende i gattini più grandi e facili da gestire ma che necessitano comunque di socializzare ed essere monitorati.

Gli “asilanti“ saranno seguiti e supportati dai responsabili del gattile Enpa, verranno garantite le visite veterinarie e una fornitura di cibo e accessori.

Se l’idea di occuparsi di un cucciolo, accudirlo e coccolarlo sembra un sogno, non esitare a contattare Enpa scrivendo alla mail asilo.cuccioli@enpamonza.it.

V.M.