L’arte entra nell’industria. Torna il Premio Gabbioneta

Il Premio di Scultura Gabbioneta, promosso da Trillium Pumps Italy - Gabbioneta Pumps, celebra dieci anni di arte e innovazione, riaffermando il suo impegno nel sostenere giovani talenti e il dialogo tra industria e creatività. Rivolto ad artisti under 40, il premio sfida i partecipanti a integrare nelle loro opere un elemento iconico dell’ingegneria meccanica, il “Bearing Housing“, un componente fondamentale per il funzionamento delle pompe industriali prodotte dall’azienda. L’opera vincitrice sarà installata presso lo stabilimento di Nova Milanese, nell’area KPI (Key performance indicator), cuore produttivo dell’azienda, accanto a Factory Storm Glass di Roberto Picchi, vincitrice della scorsa edizione. Fondato nel 2016, il premio nasce con l’obiettivo di tramandare l’identità di Gabbioneta Pumps, azienda leader nella progettazione e produzione di pompe centrifughe per il settore Oil & Gas, fondata nel 1897 e oggi parte del gruppo Trillium. Al progetto vincitore sarà dedicata una piccola monografia bilingue edita da Nomos Edizioni. Per celebrare i 10 annila pubblicazione conterrà tutti i progetti dei vincitori e finalisti delle passate edizioni. La partecipazione al premio è gratuita. Scadenza per la consegna dei progetti il 30 maggio. L’autore del progetto vincitore riceverà un compenso di 5mila euro.

Veronica Todaro