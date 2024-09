L’appuntamento più atteso. La Giornata degli animali tra giochi e benedizione

È da decenni uno degli appuntamenti più attesi. Quella prima domenica di ottobre – in concomitanza con la festa di San Francesco d’Assisi – quando il canile di Monza apre le porte alla cittadinanza per una giornata di festa che culmina con la benedizione degli amici pelosi. E anche quest’anno ritorna l’atteso appuntamento che, rispetto al passato, non solo ha cambiato il nome diventando La Giornata degli animali ma si protrae per tutto il fine settimana. Due giorni di festa con attività per grandi e piccini, banchetti, giochi e soprattutto l’apertura del rifugio dell’Enpa. Si inizierà sabato 5 ottobre quando, per tutta la giornata, in via Italia i volontari saranno presenti con un banchetto informativo con la distribuzione di gadget ispirati almondo degli animali.

Sarà già possibile acquistare il calENPAari 2025 nella versione da appendere al muro e da mettere sulla scrivania, oltre ai biglietti della sottoscrizione a premi. Ma la grande festa è in programma per domenica. Dalle 14 si apriranno i cancelli del rifugio di via San Damiano. Sarà possibile visitare il canile, incontrare il pony Gigio e Castagna, la bellissima coppia di maialini George e Peter, i cavalli Matteo e Penelope, il caprone Derek e i capretti Bon, Jack e Peggy. A tutti questi animali i più piccoli potranno offrire verdure appositamente preparate. Ma non è finita qui, ci sono anche coniglietti, porcellini d’india, galline, galli, tartarughe di terra e la mitica oca Mario, compagna inseparabile della maremmana Lady. Perché il rifugio di Monza è ben lontano dall’idea dei normali canili. In via San Damiano non trovano ospitalità solo cani e gatti, ma anche pappagallini, conigli, cavie e criceti e l’immancabile Nonna Abelarda, tartaruga africana gigante di oltre 30 anni di età per quasi 40 chili di peso. Ma al rifugio c’è persino spazio per le api. Come sempre non mancheranno sorprese speciali soprattutto per i più piccoli: il truccabimbi che li trasformerà nel loro animale preferito e “Abbatti i Misfatti“, grazie al quale, lanciando una palla per far cadere i barattoli, i bimbi prenderanno coscienza dei tanti maltrattamenti nei confronti degli animali. Per il divertimento dei più piccoli alle 16.15, lo show del mago Simone, il concorso cane fantasia e alle 17 la benedizione.