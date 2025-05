L’appello dell’oratorio di Roncello: "Aiutateci a comprare un campetto"

Un campo da basket e da calcetto per l’oratorio di Roncello, gli animatori lanciano la raccolta fondi online “costo, 35 mila euro“. L’appello: "Donate".

Iniziativa dal basso per dotare la struttura di un impianto polifunzionale, sono già arrivati più di 3mila euro, ma per raggiungere il traguardo serve lo sforzo di tutti. Così i ragazzi hanno deciso andare in rete con parole che non possono lasciare indifferenti : "L’idea - spiegano - è di offrire ai ragazzi del Grest, l’oratorio estivo, un ambiente sicuro, stimolante e accogliente, uno spazio dove potersi ritrovare, praticare sport e socializzare". Da qui la scelta di aprire la sottoscrizione sulla piattaforma GoFundMe, d’accordo con il parroco don Camillo Casati. "L’oratorio - spiegano - è l’ente che organizza; Ludicando, l’azienda che si occuperà della realizzazione. Per fare tutto questo però abbiamo bisogno del contributo di ciascuno: ogni piccola donazione farà la differenza".

Dietro al progetto c’è un’idea di comunità e un sogno di inclusione: divertimento senza barriere d’età. "Tra le finalità del nuovo campetto c’è quella di imparare il rispetto reciproco, giocando". Ma c’è anche la necessità di offrire un momento di incontro e la possibilità di creare legami, "non abbiamo pensato solo a uno spazio gioco, ma un vero e proprio punto di aggregazione". Per i giovani educatori è una sfida contro il tempo. "Vorremmo avere a disposizione la struttura entro il 16 giugno, data di inizio dell’oratorio feriale". Si può fare, la società è in grado di trasformarlo in realtà in tre settimane". Per avviare l’opera, basterà un anticipo. "Abbiamo concordato un pagamento iniziale tramite bonifico per stabilire la data di inizio lavori, nel frattempo sceglieremo insieme a loro come versare le altre tranche". Le donazioni si susseguono senza sosta, tanti scelgono l’anonimato per depositare nel salvadanaio elettronico della parrocchia il proprio contributo: da 10 euro a 800 finora, con flusso continuo. La speranza è che la marcia continui a questo ritmo fino all’obiettivo, 4mila euro per ora, manca poco: ieri sera il contatore aveva sfondato gli 3.500. Poi, però, l’asticella si rialzerà.

Il 23 maggio alle 18.15 al teatro dell’oratorio verrà presentato il Grest e i genitori avranno la notizia ufficiale della novità.