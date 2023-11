Lapidano una nutria e postano il video. Individuati i tre ragazzi

Uno di loro avrebbe tentato di cancellare il video dai social, ormai però era tardi. Sono stati individuati e denunciati i tre ragazzi che hanno lapidato una nutria a Lecco. Due sono minorenni, uno è un maggiorenne. A colpire a sassate il castorino, nel torrente Bione, sarebbero stati in due, mentre uno li avrebbe incitati e filmati per poi condividere il video in rete. Li ha riconosciuti una cittadina proprio dalle immagini circolate sul web. . Gli animalisti di Aidaa, Associazione italiana difesa animali e ambienti, avevano offerto una taglia di 3mila euro, ma lei ha rifiutato la ricompensa. I tre sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Uno dei tre, paventano i volontari di Enpa di Merate, che per primi hanno divulgato quanto accaduto, avrebbe provato a eliminare il filmato e quindi la possibile prova del loro comportamento. D.D.S.