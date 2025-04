L’origine del paese non la si conosce e il significato del suo nome è incerto. Valedeo, Varadeo, Varedeo, Varè, fino all’attuale Varedo sono le diverse denominazioni in cui si ritrovano il paese e i personaggi originari del luogo. Il primo atto in cui viene citato Valedeo risale al febbraio 968. Il nome deriverebbe dal latino viridetum che proviene da viridis, verde, in riferimento all’abbondante vegetazione presente in zona.