L’anima matura di Eleonora Duse portata in scena da Irene Carossia

Le ultime lettere da inviare alle amiche, agli amici e alla figlia, i bauli pronti da chiudere, gli ultimi libri da prendere prima di partire per una nuova tournée in America.

Un’occasione per condividere le proprie riflessioni sulla vita, sul valore delle scelte, sulla libertà e sullo scorrere del tempo, assieme al bisogno di fare chiarezza dentro di sé.

È in questo scenario che si muove una Eleonora Duse matura, carica di emozioni ma con ancora la necessità di recitare, di tornare sul palcoscenico per essere più che mai se stessa. Lo racconterà lo spettacolo teatrale dal titolo “La mia anima è viva: Eleonora Duse“, che verrà portato in scena sabato alle 20 in via Toniolo a Lissone, nella sede dell’associazione MeC Musica e Canto diventata anche lo spazio del salotto artistico-culturale “Le Muse in Salotto“.

Protagoniste della rappresentazione saranno le attrici della Compagnia Stabile Carossia. Il testo, scritto e diretto da Irene Carossia, è stato pensato per il centenario della morte della Duse, attrice simbolo del teatro moderno. A interpretare l’opera di prosa saranno la stessa Carossia nei panni di Eleonora Duse, affiancata da Luisa Caglio nel ruolo di Desirée Von Wertheimstein e da Stefania Venezian in quello di Maria Avogadro, le amiche che accompagneranno la grande attrice nel suo viaggio americano. Il lavoro di studio e di scavo da parte di Carossia sulla figura della Duse va avanti da quasi vent’anni e ha già dato vita a 4 opere teatrali e a un libro. Ingresso a inviti. Per info 351 3084741. Lo spettacolo di sabato sarà il terzo appuntamento dell’iniziativa “Le Muse in Salotto“.

