In giro con le tasche piene di droga da spacciare: lancia la bici contro il carabiniere che lo ha bloccato

Roncello (Monza e Brianza), 27 novembre 2024 – Era in bicicletta nei luoghi dello spaccio, con le tasche piene di droga già confezionata per essere venduta. Per la precisione, 6 grammi cocaina suddivisa in 9 dosi in confezione di cellophane. E in tasca anche 105 euro in contanti ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio.

I carabinieri della Stazione di Bellusco hanno arrestato per detenzione di fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale un marocchino di 34 anni senza fissa dimora. Bloccato domenica sera scorsa, ha infatti reagito scagliando la sua bici contro la gamba di un militare. Portato in caserma al Comando di Vimercate, è stato processato per direttissima e condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione con sospensione della pena.