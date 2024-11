Nelle merendine 15 chili di hashish

Quindici chili di hashish, anche questa volta confezionati in incarti di merendine e snack alimentari di vario genere, così come successo in occasione di un’operazione dei militari di qualche mese fa. Il sequestro è avvenuto la scorsa settimana, dopo un controllo di routine dei carabinieri sul Sempione a Nerviano. Identificato un uomo sospetto mentre transitava a bordo di una Chevrolet Cruiser, i militari hanno intimato l’alt all’uomo che, invece, di fermarsi, ha pigiato sull’acceleratore dandosi alla fuga. Da lì è partito un inseguimento per circa 2 chilometri: il bandito è riuscito ad accostare l’auto a bordo strada per poi scappare a piedi, facendo perdere le sue tracce.

A quel punto, i carabinieri hanno perquisito l’autovettura e in un borsone hanno trovato circa 15 chilogrammi di hashish. L’auto è risultata essere intestata a un prestanome, ma le indagini sembrano ben indirizzate per arrivare all’identificazione dell’uomo che era alla guida della vettura. Nell’aprile di quest’anno, sempre a Nerviano, i militari avevano sequestrato circa 150 chilogrammi della stessa sostanza, nascosti in un’abitazione e pronti per entrare nel mercato dello spaccio, già suddivisi in panetti e anche in quell’occasione celati all’interno di confezioni di merendine Snickers e simili. L’intervento dei carabinieri aveva portato in quell’occasione all’arresto di due spacciatori (un cittadino di origini marocchine di 32 anni e un cittadino rumeno di 27 anni), responsabili di questo vero e proprio market all’ingrosso. P.G.