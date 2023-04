L’ambulatorio della Solidarietà Presto il primo Punto Salute

di Gabriele Bassani

È partito il conto alla rovescia per l’apertura del Punto Salute di Cesano Maderno, un "ambulatorio della solidarietà" che offrirà prestazioni e consulti medici a persone in particolari difficoltà socio-economiche.

Il nuovo servizio dovrebbe esordire il prossimo mese di maggio all’interno della Casa di comunità di via San Carlo. Promotori dell’importante iniziativa sono la Fondazione “Guido Venosta” e l’Associazione “Le Comunità della Salute”, ente del terzo settore che con i suoi medici volontari presterà consulenze e assistenza sanitaria alle persone segnalate dai Servizi sociali comunali e dalle associazioni caritatevoli. All’incontro di presentazione della scorsa settimana c’erano l’assessora ai Servizi sociali Cinzia Battaglia, il presidente delle “Comunità della Salute”, dottor Filippo Viganò, e il direttore sanitario, dottor Ezio Goggi, oltre ai medici di medicina generale, le assistenti sociali e numerose associazioni di volontariato. L’accesso al Punto salute sarà tramite convocazione per appuntamento come primo passaggio per valutare l’esigenza di uno specialista. In questo modo si costituirà un presidio di tutela e di prevenzione nonché di educazione sanitaria per le persone in difficoltà.

Come specificato durante l’incontro, il Punto Salute non sarà un pronto soccorso né un punto per prestazioni d’emergenza o repliche di quello che il Servizio Sanitario Nazionale può erogare, bensì un supporto a quelle situazioni complesse che altrimenti non avrebbero risposte al bisogno di salute.

"Il Punto Salute è il frutto della collaborazione - dichiara il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca - all’interno di una rete che unisce professionalità e altruismo e ha dato vita a un progetto di grande valore: offrire aiuto a chi ha bisogno di assistenza medica ma, trovandosi in situazioni di fragilità, a volte finisce per rinunciare alle cure. Come sindaco e come cittadino di Cesano Maderno sono orgoglioso di questa iniziativa". "Sono numerose le persone che non possono permettersi di farsi visitare e curare - dice l’assessora ai Servizi sociali Cinzia Battaglia -. Non si tratta solo di pazienti stranieri, ma anche di cittadini italiani che si trovano in condizioni di indigenza. Il Punto Salute sarà un punto di riferimento sanitario e un presidio di civiltà". "Siamo all’esordio di un progetto coraggioso e innovativo - spiega il presidente delle Comunità della Salute, Filippo Viganò -. Da questa fase sperimentale potranno nascere iniziative di partecipazione e di condivisione che vedranno protagonisti tutti gli attori presenti nella Comunità di Cesano Maderno".