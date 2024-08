L’ambiente fa lezione. Giardinieri e fioristi. Tanti corsi “green“ per rimettersi in gioco

Operaio giardiniere, riorista, ortoterapia, esperto in orti e giardini del benessere, Pet Sitter e Social Media Manager. La scuola Agraria del Parco di Monza aderisce al Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori“, di Regione Lombardia, partito anni fa per alcune categorie protette, ma da qualche mese aperto gratuitamente a tutti coloro che per qualche motivo sono rimasti senza lavoro. Sono per la maggior parte corsi legati al settore del giardinaggio, ma che da qualche tempo sconfinano anche nella cura degli animali (dog sitting) e nelle pubbliche relazioni via social media. Si tratta di un intervento nazionale sostenuto dall’Unione europea nell’ambito del Pnrr per contrastare la disoccupazione con corsi interamente finanziati fino a esaurimento risorse. "Si tratta di percorsi da 140 a 200 ore - come spiega la presidente della Scuola Agraria Paola Martinelli - che vengono diluiti su 2 o 3 mesi. Sono gli stessi che offriamo a pagamento per l’utenza privata, quindi con la stessa qualità didattica, ma grazie al progetto regionale, sono completamente gratuiti per le categorie aventi diritto".

Ne possono beneficiare le persone dai 16 ai 65 anni, residenti e/o domiciliate in Lombardia, che sono in una delle seguenti condizioni: beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare Naspi e Dis.Coll) in assenza di rapporto di lavoro; percettori del Reddito di cittadinanza; beneficiari del Sostegno alla Formazione e Lavoro (denominato anche “SFL“).

Sono estese anche ad altri lavoratori fragili o vulnerabili o con minori chance occupaziona che, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito, presentano almeno uno dei seguenti requisiti: disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi); sono in carico o sono segnalati dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali o sociosanitari e/o sono inseriti in progetti/interventi di inclusione sociale; hanno almeno 55 anni di età; oppure sono giovani e donne. I docenti sono tutti professionisti, che portano la propria esperienza e competenza, maturate in anni di attività professionale: titolari di aziende, agronomi, vivaisti. Sono i cosidetti “working poor“, ossia i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4 del DL n. 4/2019 (cioè, hanno un reddito da lavoro dipendente o autonomo inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale). Possono inoltre accedere le persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato si cui alla Legge 69/99, indipendentemente dall’età. Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Corsi: WhatsApp 329.10.16.843; telefono 039.51.61.201 o 039.51.61.202; e-mail segreteriacorsi@monzaflora.it Il primo corso in partenza da qui a breve è quello per Pet sitter, il prossimo 6 settembre, per cui sono state aperte le iscrizioni. Dal 2022 i primi corsi Gol hanno hanno formato 400 persone che poi vengono accompagnate al lavoro, attraverso stage e tirocinio. Sul sito della Scuola Agraria del Parco sono indicate le posizioni aperte in Lombardia.