L’altra faccia della festa. Birra, concerti e risate

Il grande rock, le sigle dei cartoon rilette con ancor più energia, il cabaret targato Zelig.

E poi le feste dedicate agli anni ‘90 e Duemila, gli omaggi a Vasco e a Ligabue, ai Queen e ai Guns ‘n Roses. Tanta, tanta musica, assieme a risate e fiumi di birra artigianale per tutti i palati. A tenere compagnia all’estate brianzola, come appuntamenti ormai irrinunciabili, ci sono i diversi festival della birra sparsi sul territorio, che in molti casi diventano anche veri e propri festival musicali, con decine di concerti in programma, spaziando dai tributi ad artisti celebri alle serate a tema.

Così è per il classicissimo Beer Fest Carate targato Fermento, che da fine giugno sta tallonando le serate estive e che da qui a domenica vivrà la sua ultima settimana per l’edizione 2024. Nell’area di via Vicinale dell’Immacolata stasera si scatenerà la cartoon rock band dei Cristoni D’Avena, mentre domani si ballerà con i dj-set di Dj Matrix e sabato ci sarà la festa “Ma che ne sanno i 2000“.

Domenica, per il gran finale, doppio appuntamento, prima con il cabaret e la comicità, poi di nuovo con la musica: alle 21 risate a crepapelle con Beppe Braida e alle 22 Tributo ai Queen con la band dei Live Queen, che porterà nell’universo sonoro di Freddie Mercury e compagni, facendo rivivere i maggiori successi del gruppo inglese, da “Bohemian Rhapsody“ a “We will rock you“.

Ad Arcore, invece, da oggi il parco di Villa Borromeo ospiterà il festival della birra Arcore Beer Fest, che proseguirà fino a domenica 28, tra specialità culinarie bavaresi e valtellinesi, birre italiane ed estere e 8 serate dedicate alla musica. Si partirà stasera alle 22 con i Vascombriccola e il loro tributo a Vasco Rossi, mentre domani si farà un viaggio tra le hit del passato con “80 voglia di 90 & 2000“ e una trascinante cover band. Sabato “2000’s Rock Party“, tra pezzi rock, pop e dance. Domenica omaggio a Luciano Ligabue con Luca Carrus & Bamboline Barracuda.

I concerti ripartiranno giovedì 25 con i Revolution, incendiaria tribute band dei Guns n’ Roses, lasciando poi spazio venerdì e sabato alle feste “Ciao 90“ e “Party a 90“, quest’ultima dedicata alla disco dance di quella decade e a un omaggio agli Eiffel 65. A chiudere il festival, la domenica, sarà la band Punto It, che rilegge i grandi successi della musica italiana.