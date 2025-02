Lady Madonna gatta randagia ma irresistibile

Lady Madonna ha tre anni e non vede l’ora di conoscere la sua futura famiglia. Ha voglia di giocare ed è una gatta energica, perfetta per persone che hanno tempo da dedicarle per divertirsi con lei. Ha un

musetto bianco irresistibile e due occhi verde smeraldo. È molto affettuosa ma non ama essere manipolata a causa di un dolore nervoso o muscolare, per cui è in cura. I volontari di Enpa Monza fanno sapere che va protetta dal sole nelle ore più calde, a causa del manto bianco. Va d’accordo anche con i bambini purché siano rispettosi. Per conoscerla scrivere alla mail

adozioni.gatti@enpamonza.it.