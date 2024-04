Ladri in azione alla sede Cral del Comune

Ancora problemi per la sede del Cral del Comune all’ex Macello. La notte tra venerdì e sabato i soliti ignoti hanno rubato le tre canalette di rame collegate alla grondaia dell’edificio, introducendosi senza essere visti nell’ex area industriale, beneficiando dell’assenza di illuminazione. La notte tra domenica e lunedì hanno fatto ritorno cercando di depredare l’antenna sul tetto, ma questa volta non ci sono riusciti, forse per imperizia o per mancata attrezzattura idonea per operare con efficacia, limitandosi a danneggiarne il tubo di collegamento.

"I ladri hanno vita facile perché da due anni non c’è illuminazione – lamenta il presidente del Cral Monza, Gianni Romano (nella foto) –. Passano probabilmente dalla rete di divisione con l’area dell’ortomercato, danneggiata e con delle aperture. Bisogna intervenire o andranno avanti, qui ci sono anche uffici comunali e una falegnameria con attrezzi industriali costosi. Anche il cancello elettrico andrebbe urgentemente riparato".

"Interverremo in tempi molto celeri – fa sapere l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia –. Domani porto la questione in consiglio di Giunta. Bisogna agire con elementi dissuasori e con interventi per fermare da subito l’intromissione di malintenzionati". Il problema dei furti si aggiunge ora a quello della mancanza di fornitura di gas, dovuta al taglio del Comune per via di un contratto d’affitto scaduto da luglio per mancato rinnovo del Cral, che vorrebbe condizioni più favorevoli. In merito l’assessore al Patrimonio Egidio Longoni ha dato apertura a un’interlocuzione che si pensa avverrà presto.

A.S.