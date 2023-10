Furti nelle hall dei grandi alberghi: si fingevano clienti e rubavano valigie e borse

Vimercate (Monza e Brianza), 20 ottobre 2023 – Entravano nella hall di alberghi di lusso facendo finta di essere clienti; sottraevano valigie, borse e qualsiasi altro effetto personale trovato temporaneamente incustodito e poi si allontanavano indisturbati verso l'uscita, dov'erano attesi da un complice alla guida di una vettura a noleggio.

Così una coppia di origine sudamericana, un 45enne cubano ed una 38enne peruviana, ha agito negli ultimi tre mesi in diverse strutture alberghiere del Nord Italia, colpendo in totale 12 vittime accertate. E per questo stamane sono scattati gli arresti.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nor di Vimercate, in provincia di Monza Brianza, sono scattate dopo una serie di furti avvenuti lo scorso novembre all'interno di due importanti strutture ricettive del vimercatese.

Attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno accertato che i due avevano anche utilizzato alcune carte di credito trovate all'interno dei bagagli trafugati e che il ruolo di uno dei complici era di custodire presso il proprio domicilio i beni oggetto di furto.

I militari sono entrati in azione nelle prime ore di questa mattina, contemporaneamente a Monza e Torino, in esecuzione di quanto disposto dal gip di Monza su richiesta della locale procura, arrestando la coppia. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Torino, mentre lei è stata sottoposta agli arresti domiciliari nel comune di Monza.