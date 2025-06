Laboratorio teatrale. I “frisini“ scoprono il fascino del palco

Dall’antica Grecia ad oggi la tematica femminile non cessa di fare discutere. Lo hanno raccontato i ragazzi del laboratorio teatrale del liceo Frisi di Monza, ieri sera al Binario 7, nello spettacolo “Le donne al Parlamento“ di Aristofane, per la regia di Enrico Roveris. In scena circa 30 ragazzi dalla prima alla quinta che hanno preso parte al laboratorio teatrale pomeridiano, con altri 5 compagni che si sono occupati delle scenografie, allestimento, audio, costumi e oggetti di scena.

Lo spettacolo ha debuttato al Festival del teatro “Lì sei vero“, a cura della compagnia teatrale Il Veliero e ieri sera si è presentato al grande pubblico. "Il laboratorio è ripreso tre anni fa dopo la pandemia Covid – ricorda il regista – avvertivo la necessità, nei giovanissimi, di ritrovare la socialità e il lavoro d’insieme. Commedia e tragedia greca vengono in aiuto per la loro valenza corale che stimola la dimensione di gruppo e rende più facile e allegro anche andare in scena. Lo scorso anno con il gruppo teatro del Frisi siamo stati a Siracusa, culla del teatro greco". Il laboratorio inizia a ottobre con due ore alla settimana, poi a metà anno scolastico si intensifica in vista della preparazione dello spettacolo finale, fino a quattro ore alla settimana. I ragazzi che iniziato il percorso al primo anno se ne innamorano, spesso proseguono fino alla fine del corso di studi e poi come Lisa Rocca di quinta D, decidono di proseguire alla Scuola di teatro del Binario 7. "Mi sono iscritta al laboratorio teatrale senza particolari aspettative – racconta Lisa – poi invece ho incontrato tanti ragazzi di altre classi che non avrei mai conosciuto nella ristretta cerchia dei compagni di classe; ho scoperto tante persone interessanti, con i miei stessi interessi. L’opera di Aristofane, al di là della difficoltà del testo, rimanda alla tematica della donna nella società, offrendo spunti di riflessione attuali ieri come oggi".

