L’abc della buona salute in un mese di incontri

Un mese e più di incontri per parlare direttamente con i brianzoli di stili di vita sani, di alimentazione, di giovani e disturbi del comportamento alimentare, salute mentale, servizi a disposizione contro le ludopatie e le dipendenze da tabacco o comportamenti a rischio, gestione dell’urgenza e assistenza sul territorio. Sei appuntamenti itineranti per altrettanti paesi e città, con esperti del settore sanitario e medici che ragioneranno di salute e benessere per tutti. È l’iniziativa “La Salute in Comune - I cittadini e le Case di Comunità“, che verrà portata avanti dalle amministrazioni di Biassono, Vedano, Macherio, Sovico, Albiate e Triuggio in collaborazione con Asst Brianza e Ats Brianza.

Si partirà giovedì 27 a Macherio, alle 20.30 nella Casa di Comunità di via Italia, con Filippo Viganò, presidente delle Comunità della Salute, e Corrado Guzzon, direttore del distretto di Carate dell’Asst, che rifletteranno su “La salute: i determinanti della salute e l’assistenza territoriale“. Il 4 marzo in sala civica a Sovico sarà Silvia Celada, direttrice della struttura di promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale di Ats, a discutere su “La prevenzione in sanità - L’importanza per la salute dell’attività fisica“. Il 13 marzo ad Albiate, al Polo Culturale, Claudia Toso dibatterà di “Nuovo modello di gestione dell’urgenza territoriale in Asst Brianza“, alla luce del suo essere direttrice del Dipartimento cure primarie di Asst.

Il 20 a Triuggio “In Comune contro le dipendenze: fumo, gioco d’azzardo e comportamenti a rischio“, mentre il 28 a Biassono il medico Biagio Tinghino spiegherà perché “Impariamo dai centenari: stili di vita e sana alimentazione“. A concludere il ciclo, il 3 aprile a Vedano sarà Antonio Amatulli, direttore del dipartimento di salute mentale di Asst, che affronterà il tema “La salute mentale dei giovani - Quadro generale e focus sui disturbi dell’alimentazione“. L’ingresso è libero. F.L.