Monza, la voragine è stata tappata: riapre finalmente viale Campania

L’atteso momento è finalmente arrivato. Questo pomeriggio riapre in entrambe le direzioni il tratto di viale Campania chiuso dallo scorso 31 dicembre per il cedimento del collettore fognario. La porzione di viale compresa tra il civico 58 e l’incrocio con via Philips sarà dunque di nuovo transitabile in una corsia per senso di marcia (una in più rispetto alla sola corsia aperta dal 19 gennaio).

Durante la chiusura sono stati eseguiti complessi lavori di ingegneria idraulica, con la realizzazione di un manufatto ad hoc in cemento armato da 6 metri per 5, profondo 4 metri.

Le due corsie centrali invece – una per senso di marcia – resteranno chiuse per permettere le attività necessarie a proseguire le indagini sul collettore, propedeutiche a un successivo intervento strutturale di risanamento. BrianzAcque ha già allestito la segnaletica orizzontale e verticale lungo l’intero asse. Una fila continua di new jersey in plastica delimiteranno l’asse centrale dell’arteria lungo cui verranno collocati un migliaio di delineatori flessibili di corsia rifrangenti.

Verrà temporaneamente istituita una rotatoria all’intersezione tra viale Campania e via Philips. Un accorgimento concordato tra BrianzAcque e il Comune per consentire un ulteriore punto di attraversamento oltre a quelli in corrispondenza degli impianti semaforici di via Lago Trasimeno e via Teano/Verbano/Tronto. Il progetto verrà attuato in tre tempi.