La velina ’inviata’ da papà: "Mi ha iscritta al concorso. L’ho sgridato, ma ci provo"

Ha incantato l’Italia in pochissimi minuti con il suo talento per la danza, ma sa che il percorso è duro e appena iniziato: Sofia Derivi, ventenne di Cesano Maderno, è in piena corsa per il concorso organizzato da Striscia la Notizia per diventare la prossima velina bionda. Le carte in regola le ha tutte: è apparsa in televisione su Canale 5, quasi all’improvviso, ha subito ottenuto il 77 per cento dei voti espressi dai telespettatori di tutta la penisola. Sulla sua bellezza non ci sono dubbi, ma basta osservare pochi secondi della sua prova di ballo per emozionarsi e tifare per lei. E pensare che l’avventura in televisione, per cimentarsi in questa prova, è nata con un litigio con il papà. La situazione non è esattamente quella che verrebbe spontaneo immaginare: non era lei a sgomitare per andare a tutti i costi in televisione alla ricerca di un momento di celebrità, è stato il genitore a iscriverla a sorpresa alla selezione senza dirle nulla. Col senno di poi, aveva ragione il papà che desiderava regalarle un’esperienza diversa dal solito, convinto che la figlia avesse tutte le possibilità di divertirsi e di dimostrare il suo talento.

"La discussione col papà è durata ben poco – racconta Sofia –, perché in effetti mi sono detta subito che poteva essere una bella esperienza da vivere. E poi sono stata subito travolta dagli eventi. È passato un solo giorno dalla notizia ricevuta dal papà, poi sono stata chiamata da Mediaset che mi ha convocata per un provino. E, ancora, tempi rapidissimi: mi è stato detto che lunedì sera avrei dovuto presentarmi in trasmissione per la prima prova. Com’è andata? Beh, la prima selezione è superata ma, soprattutto, mi sono davvero divertita. In particolare mi è piaciuto avere avuto la possibilità di scoprire un mondo che non conoscevo, dove tutto è gestito alla perfezione e dove si viene seguiti da tante persone, capaci e disponibili, prima di andare in onda. Di sicuro è una esperienza che non capita tutti i giorni". Sarà qualcosa che conserverà gelosamente tra i ricordi, ma non chiedetele di guardare al passato. Sebbene il progetto velina non fosse nemmeno nei suoi pensieri, ora è più che determinata.

"Sono competitiva – conferma – e sono intenzionata a giocarmi tutte le mie carte. Col sorriso sulle labbra e la voglia di divertirmi, ma darò il meglio per raggiungere l’obiettivo finale. Diventare velina? È qualcosa che fino a pochi giorni fa non avevo neanche preso in considerazione, ma perché no? Non è poi qualcosa in netto contrasto con i miei sogni. Io nella vita vorrei dedicarmi alla danza. Sono iscritta alla facoltà di Scienze motorie all’Università Cattolica di Milano, ma da tre anni frequento anche la Ms Dance Factory di Rho. Voglio ballare e vivere di questo, magari anche dedicandomi all’insegnamento. Vedremo se Striscia la Notizia sarà una parentesi in questo percorso". Intanto la ’sua’ Brianza l’ha scoperta. La partecipazione ha già fatto velocemente il giro dei social network. "Spero che tanta curiosità e interesse si traduca in sostegno per la prossima esibizione che dovrebbe essere in settimana – commenta Sofia –. Il papà? Felicissimo come tutta la famiglia. In casa sanno che amo ballare, in precedenza ho fatto 14 anni di danza classica anche se prediligo quella moderna. Sono sempre pronti a incoraggiarmi e a sostenermi per permettermi di realizzare il mio sogno".