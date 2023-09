La trasferta di De Luca a Monza: il dilemma sui faccia a faccia

Confronto sì, confronto no, sulla tv pubblica, in carcere o "anche sulla Luna". La proposta di un dibattito tra i candidati al seggio monzese del Senato rimbalza da un contendente all’altro, ma per il momento non sembra concretizzarsi. Il primo a lanciare il guanto di sfida, soprattutto ai due big Adriano Galliani e Marco Cappato, è stato Cateno De Luca, sindaco di Taormina e frontman di Sud con Nord, che si è detto disponibile a farlo "pure sulla Luna", purché in presenza sia di Cappato sia di Galliani. "Ma Galliani di confronti non ne fa – ha spiegato De Luca ieri mattina a Monza –. Ho ricevuto da lui una telefonata e mi ha confermato che è stato costretto a candidarsi, ma che di fare campagna elettorale non ha voglia, vuole continuare a fare il suo mestiere, perché lui un mestiere ce l’ha, Cappato no". La risposta di Cappato è stata la proposta di un confronto in carcere. "Già da un mese – ha detto il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni – ho sostenuto la richiesta di tenere un dibattito tra tutti i candidati, accogliendo l’idea dell’Associazione Cazzavillan di farlo nel carcere di Monza, come luogo emblematico per toccare con mano alcuni dei più gravi problemi che colpiscono la nostra società".

Intanto ieri De Luca ha lanciato ufficialmente il suo “Decalogo per la Brianza e per l’Italia“, con una serie di proposte che vanno dal riconoscimento di maggiori poteri ai sindaci su sviluppo economico e sicurezza alla promozione da parte dei Comuni di un piano straordinario di costruzione di case a canone agevolato per studenti fuori sede e lavoratori, col finanziamento della Cassa depositi e prestiti.

F.L.