La tradizione batte i tempi moderni. Tre giorni fra tortelli, cortili e falò. Torna la Sagra di Sant’Antonio

L’industria tecnologica non ha mai cancellato la tradizione, a Vimercate torna la Sagra di Sant’Antonio con il suo attesissimo falò nel Molgora. Un rito purificatore con radici antiche firmato Pro loco e Comune. Conto alla rovescia per il grande evento fra pony, arte, visite guidate alla chiesetta dedicata al protettore degli animali e dell’agricoltura. La capitale del tech non ha scordato le proprie origini contadine e torna a chiedere al santo la benedizione dei raccolti, simbolo di prosperità. Tre giorni ricchi di festa attorno alla centralissima via Cavour. Si parte l’11 gennaio alle 10 con stand e bancarelle e la vendita dei tortelli in collaborazione con la scuola professionale Enaip. Nei cortili aperti ci saranno le mostre di pittura e poi gli arcieri per le prove di tiro con l’arco e un laboratorio sui videogiochi in via Papa Giovanni, 13 (età minima 7 anni, prenotazione necessaria sul sito www.coderdojobrianza.it). Alle 14.30 si terrà anche la terza edizione della camminata di Sant’Antonio (partenza alle 14.30 da piazzale Martiri Vimercatesi), una passeggiata fra musica e poesia intorno al borgo di Oreno. Alle 15.15 la chiesetta di Sant’Antonio ospiterà “Un pomeriggio meneghino“, il cantautore Aurelio Barzaghi festeggerà la Giornata nazionale del Dialetto con sette artisti che racconteranno il loro mondo in vernacolo. Alle 16.30 la tradizionale benedizione degli animali, nel prato antistante la chiesetta. Domenica 12, bis, con alcune aggiunte: alle 16.30 si terrà lo spettacolo teatrale per bambini dai 3 ai 7 anni di delleAli Teatro all’auditorium della biblioteca; mentre alle 20.30 in piazza Santo Stefano prenderà il via la motofiaccolata del Moto Club Vimercate. Dalle 14.30 alle 17.30 sarà la volta delle visite alla chiesetta di Sant’Antonio e al ponte di san Rocco (prenotazioni: 392-5343944).

Il suggestivo rogo nel torrente andrà in scena il 17. Lo spettacolo che ogni anno richiama il grande pubblico da tutto il circondario è fissato alle 20.45. Il momento più atteso sarà preceduto dal corteo medievale in costume organizzato dal Circolo Culturale Orenese accompagnato dalla banda, partenza da Villa Sottocasa alle 20.30. Un altro modo per tuffarsi nella storia e riscoprire la propria identità.