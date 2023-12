La “terapia“ da ascoltare. Audiolibri per i pazienti

Correva l’anno 1174. Gerardo dei tintori stipulò una convenzione con il Comune di Monza e con il Capitolo del Duomo per la creazione dell’ospedale cittadino. E nel 2024, a 850 anni di distanza, per sottolineare l’importanza dell’ospedale come luogo di cura per tutti, l’Irccs San Gerardo di oggi e la Casa della Poesia organizzano un ciclo di conferenze dal titolo “Medicina e filosofia: una relazione da scoprire“. E se la filosofia precorre la scienza, il racconto e la fiaba aiutano a scivolare via per un attimo dalla preoccupazione per la malattia. Al momento dell’apertura della cartella clinica di degenza o day hospital, ai pazienti verrà consegnata una cartolina con un Qr Code che guiderà all’interno del progetto “Il dono della voce“. Utilizzando il wifi dell’ospedale, i pazienti, con il loro dispositivo mobile, potranno ascoltare letture o brani, dai classici alle fiabe per i bambini, che accompagnino il tempo di cura.

Mentre domani, dalle 16.30 alle 18.30 (prenotazioni scrivendo a pro.monza@tiscali.it), prende il via il ciclo di conferenze, aperte a tutta la città nell’auditorium Pogliani del San Gerardo: 7 appuntamenti, uno al mese, con personaggi di spicco della filosofia e della psicoterapia. L’iniziativa infatti è promossa dalla presidente della Casa della Poesia Antonetta Carrabs insieme a Milena Provenzi, coordinatrice del Day hospital di psichiatria e appoggiata dall’Ordine dei medici di Monza e Brianza e da Fondazione della Comunità Brianza. Si parlerà della relazione tra medicina e filosofia, di fragilità e delle parole nella cura, della gestione dell’ansia e dell’angoscia, dei principi di bioetica fino alla Lectio Magistralis di Massimo Cacciari. "l progetto “Il dono della voce“ – spiega Claudio Cogliati, presidente dell’Irccs San Gerardo – è un dono per alleviare la solitudine del paziente". Già dal 2008 Antonetta Carrabs e il cardiochirurgo Orazio Ferro allestirono un piccolo palco nel reparto di Dermatologia e portarono in ospedale più di 700 artisti, tra musicisti, poeti, attori e comici, per un momento di compagnia e intrattenimento dei pazienti, con l’aiuto dei volontari.