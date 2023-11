La svolta green di Monza. Accordo sulle rinnovabili

A partire da BrianzAcque comincia il percorso che può portare alla costituzione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer) sul territorio monzese e brianzolo. Questo è il primo risultato dell’accordo firmato in occasione del Monza Fast Future tra il gestore del servizio idrico di Monza e Brianza, il Comune di Monza e Rse (la società pubblica specializzata nella ricerca del settore elettro-energetico), con l’obiettivo di costituire Cer su tutto il territorio provinciale, partendo da Monza.

Un’esigenza quanto mai necessaria di questi tempi, dove sia il cambiamento climatico dovuto all’inquinamento ambientale sia il caro energia, gravano come macigni a livello sociale ed economico sui cittadini e sulle imprese. BrianzAcque a seguito dell’accordo darò avvio a due progetti, con l’intento di abbattere i costi ed arrivare all’autonomia energetica: sviluppare su scala industriale la produzione di biometano al posto del gas naturale per alimentare il depuratore di Monza, e realizzare impianti fotovoltaici per fornire energia pulita e autoprodotta agli acquedotti distribuiti su tutta la provincia. Entrambi gli interventi rappresenterebbero un risparmio enorme sui costi dell’energia, considerando che anche la produzione di biometano per il depuratore avverrebbe partendo dal biogas dei fanghi di depurazione e dall’idrogeno delle acque depurate, in un’ottica di riciclo, grazie al metanatore biologico (con una superficie di circa 250 metri quadrati) che installerà Rse.

L’accordo di collaborazione tra i tre enti ha una durata di 36 mesi, coinvolta anche l’Amministrazione, che si impegna a realizzare installazioni di impianti di generazione di energia su edifici nel Comune di Monza (come ad esempio pannelli fotovoltaici in alcuni istituti scolastici), le utenze del Comune di Monza e della Provincia di Monza e Brianza, ed eventuali altri utenti monzesi che saranno interessati a partecipare. Verrà anche fornito supporto a BrianzAcque rispetto all’opportunità di costituire una Cer insieme ai 56 suoi soci (i comuni della provincia di Monza e Brianza e il socio Provincia di Monza e Brianza). Rse da parte sua fornirà supporto conoscitivo al gruppo di lavoro, procedendo infine alla divulgazione e disseminazione dei risultati dei progetti di ricerca. "Con la sigla di quest’accordo tra soggetti pubblici – ha affermato soddisfatto il presidente di Brianzacque Enrico Boerci – mettiamo a disposizione i nostri impianti industriali e il nostro know how per contribuire alla transizione energetica e green della città di Monza, del territorio gestito e del Paese".