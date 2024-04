La squadra di Pini per Villasanta. Poca politica, addio simboli di partito

Villasanta Civica presenta la sua squadra. L’avvocato Gianbattista Pini, candidato sindaco per le amministrative dell’8 e 9 giugno per il centrodestra, ha messo insieme il team dei candidati della lista: 16 persone (6 donne e 10 uomini) provenienti dalla società civile. Nella lista di Villasanta Civica ci sono imprenditori, liberi professionisti, impiegati, studenti, pensionati, medici e persino un comandante pilota di aerotaxi.

La squadra è stata annunciata giovedì sera in occasione di un aperitivo elettorale, ma verrà presentata ufficialmente nelle prossime settimane. A correre al fianco di Gianbattista Pini (la cui candidatura è stata annunciata già un anno fa ed è stata sostenuta anche da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia i cui simboli però non appariranno) sono: Angela Calloni, Antonio Cambiaghi, Massimo Casiraghi, Federico Cilfone, Antonio Ubiali, Dario Vivaldi, Laura Astolfi, Fabio Busatti, Claudio Jacomelli, Daniela Massironi, Anna Marzagalli, Zaccaria Moreschi, Sonia Multari, Mariella Rossi, Giacomo Simonini, Giancarlo Stucchi. "Villasanta per noi merita di più – dice Gianbattista Pini –. Deve diventare più bella e vivibile, più attenta ai servizi ai cittadini, più solidale, più sicura e più attenta all’ambiente". Sul programma Pini e la sua squadra hanno ben chiaro come vogliono la Villasanta del domani, dopo 10 anni di centrosinistra col doppio mandato del sindaco uscente Luca Ornago. Al centro ci sono i temi caldi dell’urbanistica e del territorio, in primis il futuro della ex Lombarda Petroli. "Vogliamo il recupero dell’area e la bonifica del lotto E, quello delle cisterne – si legge nel progetto di mandato –. Intendiamo favorire la rigenerazione delle aree dismesse e degradate; zero consumo di suolo e l’aumento e la manutenzione delle aree verdi sviluppando i percorsi ciclopedonali".

La lista civica di centrodestra ha già annunciato anche altri progetti: la creazione di un servizio navetta interno a Villasanta e non legato alle linee urbane tradizionali per collegare centro, Sant’Alessandro e San Fiorano; sostegno al commercio sottocasa organizzando eventi e ipotizzando una possibile revisione della viabilità. Tra i progetti anche quello di valorizzare le associazioni del territorio e di organizzare un calendario di attività col duplice obiettivo di animare la vita culturale del paese e richiamare anche persone con un impatto positivo anche sul tessuto commerciale ed economico di Villasanta.