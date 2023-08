La sostenibilità in pista Energia pulita e fontanelle

di Cristina Bertolini

L’autodromo nel segno della sostenibilità. Dalle “fontanelle“ per ridurre le bottigliette di plastica all’energia pulita. A partire dal Gran premio d’Italia di Formula 1. Un accordo tra autodromo e BrianzAcque prevede l’installazione di 10 colonnine dell’acqua lungo il circuito e, da quest’anno, anche nel paddock, al camping, all’ufficio corse e alla Tribuna Parabolica, in grado di dispensare 200 litri d’acqua all’ora: al Gp 2022 sono stati distribuiti 31mila litri d’acqua (liscia e gasata, fresca o a temperatura ambiente), risparmiando 63mila bottigliette di plastica usa e getta. L’acqua gratis è la stessa che esce dal rubinetto attraverso la rete dell’acquedotto, trattata con ulteriori meccanismi di affinamento e di filtraggio che la rendono più gradevole, senza alterarne le caratteristiche chimico-fisiche iniziali. Il servizio sarà attivo ininterrottamente durante tutte e tre le giornate del Gran premio in calendario domenica 3 settembre.

Oltre alla casetta dell’acqua davanti alla statua del pilota Juan Manuel Fangio e alla colonnina self service degli uffici, saranno riposizionati temporaneamente banchi spillatori ed erogatori self service in corrispondenza della FanZone, della sala stampa, in Parabolica e Tribuna Centrale, paddock, al Camping Parco e alla Variante Ascari. L’accordo sottoscritto prevede anche l’individuazione di un’area ad hoc per la creazione di un nuovo campo pozzi, previo accordo con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Gli impianti di captazione funzioneranno sia a servizio delle reti idriche del Parco sia per quelle di Monza, Biassono e Villasanta. BrianzAcque si occuperà anche della progettazione di una rete di sottoservizi fognari ad uso del circuito. "Abbiamo fortemente voluto rinnovare questo accordo – chiarisce Giuseppe Redaelli, presidente dell’autodromo – perché crediamo in un percorso che vede il circuito sempre più rivolto alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente". "Si tratta di una scelta green – sottolinea Enrico Boerci, presidente e Ad di BrianzAcque – che punta a valorizzare la risorsa idrica sempre più preziosa e a rispettare il contesto del Parco in cui è inserito il circuito monzese". Anche in questo senso va l’impegno del circuito noleggiando, in particolare per il Gp di F1, bus navetta completamente elettrici, e progettando l’installazione di pannelli fotovoltaici per produrre energia pulita.