La solidarietà si fa in cinque: diario di famiglia di un’accoglienza

Rifarebbe tutto. Anche se questa magnifica avventura gli ha portato via tanto tempo, l’ha obbligato a risolvere problemi logistici, l’ha costretto a lottare con la burocrazia. Alla fine, però, Alfredo Corticelli, 42enne cardiologo monzese, la sua piccola, grande battaglia l’ha vinta. Ma non da solo: determinanti sono stati la moglie Teresa e i loro cinque figli. E poi tutti i famigliari, gli amici e i vicini di casa che hanno partecipato a questa speciale azione di salvataggio. Perché qui l’unione di forze ha permesso di accogliere e dare una sistemazione a una famiglia ucraina di cinque persone in fuga dalla guerra. Un’esperienza unica che Corticelli ha sintetizzato nel libro “Diario di un’accoglienza“. Nel volume di 112 pagine l’autore spiega come sia stato anche possibile ospitare nella propria casa per una decina di giorni la famiglia Masko al gran completo: padre, madre e tre figli. Un colpo di scena che avrebbe potuto avere delle conseguenze imprevedibili, anche perché Corticelli e i suoi avevano dato la disponibilità per accogliere due persone, una madre e la figlia. Ma la solidarietà monzese ha permesso di trovare una soluzione anche a questa emergenza nell’emergenza. In tanti hanno collaborato per raggiungere l’obiettivo finale, la riuscita di un progetto solidale di integrazione a chilometro zero. "In pratica – commenta ironicamente Corticelli – anche il libro lo è: l’autrice della copertina è Rita Gariboldi, una nostra vicina di casa". “Diario di un’accoglienza“ (casa editrice Europa Edizioni, 13,90 euro) è in vendita da Libri e Libri e sui canali online.

Gianni Gresio