La solidarietà con stile... libero. Maratona di 150 nuotatori per aiutare i bambini piuma

Una maratona di nuoto a squadre per aiutare i bimbi prematuri e garantire loro terapie di recupero in acqua. Domani a Limbiate, nelle vasche della piscina di via Tolstoj, si svolgerà un evento sportivo speciale che vedrà coinvolte decine di nuotatori da tutta la Brianza e non solo, con una grande finalità benefica. L’evento è organizzato da Aqva Sport e Sport Training 2, Sezione Master. Si tratta di una competizione a squadre impegnate in staffette di atleti che si alterneranno in vasca per la durata di 6 ore. Una formula che prevede la partecipazione di atleti di varie età, senza limitazioni. Verrà conteggiata solo la distanza coperta nel termine delle 6 ore.

La maratona sarà dedicata ai bambini e alle famiglie della Terapia intensiva neonatale dell’Irccs San Gerardo di Monza: il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a Intensivamente Insieme. È un’organizzazione di volontariato che nasce dall’unione di genitori, medici e infermieri a sostegno dell’attività della Terapia intensiva neonatale. In particolare, i proventi dell’iniziativa concorreranno al sostegno di “tIn acqua“, un progetto di ambientamento e acquaticità per bambini fragili e disabili fino a 6 anni, patrocinato dalla Federazione italiana nuoto paralimpico e dal Comune di Monza, con l’obiettivo di proporre, sin dai primi mesi post degenza, l’ambiente acquatico quale mezzo per favorire lo sviluppo psicomotorio, sensoriale e cognitivo del bambino, nonché consentire attività acquatiche a bambini fragili e disabili. In un ambiente a misura di bambino potranno vivere un’esperienza nel rispetto, l’ascolto e la protezione di tutta la famiglia. Un momento di grande intimità, esclusivo e privilegiato, durante il quale il bimbo sperimenterà in sicurezza un’esperienza acquatica che coinvolge la sfera motoria, sensoriale, cognitiva, psicologica e sociale.

Il progetto è attivo dal 2022 a Monza alla piscina Pia Grande, e a Bergamo, nel 2025 verrà sviluppato a livello nazionale. Un progetto che è stato sposato dalla squadra Sport Training 2 Master di Aqva Sport, formazione che riunisce nuotatori adulti, dai 20 anni di età, con un programma di allenamenti settimanali serali all’interno dell’impianto sportivo di Limbiate, dove si allenano anche formazioni giovanili agonistiche. Le squadre che hanno la loro base a Limbiate partecipano a competizioni a livello regionale e nazionale.