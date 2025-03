La sindaca guarda al futuro: "Tante le opere in cantiere"

La sindaca Alessia Borroni analizza tutti i temi attuali relativi alla città che governa, a partire dalle due grandi opere, una già in essere e una rivolta al futuro, il sottopasso di via Sanzio e Pedemontana.

Facciamo il punto sulla costruzione del sottopasso ferroviario in centro che sta a cuore a molti sevesini?

"Dopo i miei numerosi solleciti, Ferrovienord ha scritto prima una lettera in Comune e poi diffuso un comunicato stampa. Leggo di alcune problematiche, di un imprevisto geologico che ha fermato gli scavi, di valutazioni tra esperti su come proseguire il progetto. Il cantiere ha praticamente chiuso a metà febbraio. L’interlocuzione tra le parti è costante, siamo in attesa di sapere quali saranno le proposte risolutive e, di conseguenza, il nuovo programma dei lavori".

L’altro fronte è quello di Pedemontana. Per ora sono in corso le bonifiche ma già si guarda oltre, a quando l’autostrada sarà compiuta. Lei fa parte del fronte dei sindaci che chiede che non sia a pagamento.

"Abbiamo prodotto un comunicato in cui i primi cittadini della tratta B2 ribadiscono il loro impegno contro il pedaggio della nuova infrastruttura che sostituirà la Milano-Meda. Le riunioni sono periodiche, la comunione d’intenti massima".

Restando sulla Pedemontana, c’è il tema spinoso delle compensazioni. Ci sono novità?

"Stiamo lavorando con Pedemontana e soprattutto con Regione per riuscire a far capire l’importanze delle opere annesse e connesse per tutelare la vivibilità e la viabilità di Seveso".

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale si è parlato anche del cantiere delle ex piscine di via Ortles, come procede?

"Ci sono stati alcuni ritardi, ma i costi resteranno inalterati. L’iter procede e stiamo preparando il bando per l’affidamento".

Nell’ultimo anno sono state fatte tante cose anche per il Bosco delle Querce, sempre più a misura di cittadino.

"L’estate scorsa abbiamo inaugurato la nuova area giochi inclusiva, tutta in legno. Abbiamo posizionato le nuove bacheche informative e da poco l’ufficio Ecologia ha terminato la riqualificazione del laghetto vicino al centro visite".

La mancanza dei medici di base è un problema comune a tutta la Brianza, inclusa Seveso. Cosa sta facendo il Comune in questo senso?

"Stiamo riqualificando gli ambulatori dello stabile di via Trento Trieste. La speranza è di mettere a disposizione di Ats locali per l’insediamento di medici di base e altri professionisti sanitari. L’impegno prosegue per portare anche a Seveso, questa volta nello stabile di viale Martiri d’Ungheria, un ambulatorio medico temporaneo".

Son.Ron.