La sigla dell’inclusione. Lo show dei deejay speciali fa ballare anche lo shopping

Metti una consolle, mixer e altoparlanti gestiti dai deejay delle associazioni Il Veliero e Facciavista e la piazza dell’Arengario si trasforma in una discoteca con stelline e luci stroboscopiche e stelline, per far ballare lo shopping di Natale. È la seconda edizione del Dj set inclusivo AutPop Festival, organizzata dal Carlo Alberto District con l’aiuto dei dj di Radio Deejay e M2O. I ragazzi si sono preparati con dj Shorty (al secolo Francesco Sortino). "È bello vedere i ragazzi in azione pieni di entusiasmo per la musica e per quello che hanno imparato", racconta Shorty. Che dopo l’evento zero ai Boschetti reali ha proposto una versione natalizia con i colleghi Rino Sparacino, Danny Omich, Duappo, Dj Funky (Antonio Turati). La musica da discoteca a cavallo tra Hit dell’estate e pezzi evergreen da veglione di Capodanno hanno creato un mix speciale.

E oggi, a riportare il clima della tradizione ci pensano ancora i ragazzi del Veliero che torneranno in piazza, alle 16, con le “Christmas Carols“. "È stato un anno carico di soddisfazioni per Il Veliero – racconta il presidente Alfredo Colina –, abbiamo tre laboratori teatrali da oltre 15 ragazzi ciascuno. Il Veliero è diventato un polo di aggregazione umana, culturale e artistica. Stiamo preparando il nuovo Festival “Lì sei vero“ per maggio, per cui abbiamo già una decina di iscritti. Siamo contenti che a Monza sia nata una sinergia tra associazioni, Il Veliero, Silvia Tremolada, Facciavista, grazie anche alla Rete Tiki Taka e poi gli Alpini che ci hanno fatto una donazione per Villa Valentina, a breve nuovo polo aggregativo e artistico per disabili e famiglie". In piazza anche Radio Freedom di Brugherio, creata dell’associazione Flipness che insieme alla cooperativa Il Brugo di Brugherio ha dato vita alla street Radio inclusiva, che riunisce 15 ragazzi tra abili e disabili. Flipness (nata in memoria di Filippo Schiaffino) propone ai giovani diversi corsi professionalizzanti tra cui un percorso introduttivo di regia radiofonica e un corso da dj. Ma in centro non poteva mancare Babbo Natale. ConfCommercio Monza Brianza ha proposto il Panettone day, in piazza San Paolo. Insieme a Babbo Natale i pasticceri del centro di Monza hanno intrattenuto i passanti offrendo una degustazione del dolce natalizio d’eccellenza. E così tra un acquisto e una passeggiata è stato possibile assaggiare il panettone artigianale, quello che richiede tempo e pazienza, fra impasto, lievitazione, cottura, nuova lievitazione e nuova cottura, per poi riposare 12 ore a testa in giù. "Guai a saltare o abbreviare passaggi – raccomandano i maestri – in quel modo il panettone non viene e resta basso".

Per i più piccoli, invece, è arrivata “la carica dei cento“: tanti sono i panettoncini formato ridotto che ConfCommercio e i pasticceri hanno regalato ai bambini, da portare a casa per una colazione o una merenda all’insegna della qualità e della tradizione. Natale con ConfCommercio anche a Lissone, dove la festa diventa sostenibile. "Nella piazza davanti a Palazzo Terragni – spiega Alessandro Fede Pellone, segretario ConfCommercio Monza Brianza – abbiamo proposto ai bambini un laboratorio per la creazione di addobbi di Natale con materiale di riciclo: carta, plastica e legno". Inoltre in collaborazione con il negozio Puccininni è stata attivata una raccolta di abiti poco usati e praticamente nuovi, di quelli che escono di misura ai bimbi, da distribuire ad altrettante famiglie che ne hanno bisogno.